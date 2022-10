Dona Ajuda com "ajuda" a dobrar: aos desfavorecidos e ao planeta

Neste espaço comercial há uma triagem das doações que chegam todos os dias, tanto para enviar para instituições, como para vender, e com a receita gerada também apoiar certas necessidades de quem precisa de ser apoiado





Para beneficiar também a economia circular e o Ambiente, uma equipa de cerca de 50 voluntários faz uma triagem das doações de quem oferece e entrega na instituição, para depois colocar à venda a preços simbólicos para os frequentadores da loja social.





Basta visitar o Mercado do Rato, em Lisboa, de segunda a sexta entre as 11h e as 18h e aos sábados entre as 11h e as 19h como nos conta a repórter Arlinda Brandão.