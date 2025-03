Donald Trump faz auto-elogio e diz que isto é só o início

Trump também falou da Ucrânia, para revelar que recebeu uma carta enviada pelo presidente Zelensky.Um documento no qual o líder da Ucrânia se terá mostrado pronto a negociar um acordo de paz com a Rússia e também a assinar um acordo com os Estados Unidos, para a exploração de metais raros.Um discurso muito aplaudido pelos republicanos, e muito contestado pelos membros do partido democrata, que estavam no Congresso, a assistir.

Alguns ergueram cartazes em protesto, outros decidiram abandonar a sala.





A senadora democrata do Michigan, Elissa Slotkin, acusou Donald Trump de estar a fazer o jogo de ditadores como Vladimir Putin, e de atacar países amigos com tarifas, como é o caso do Canadá.