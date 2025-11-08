Dono de ourivesaria em Arraiolos morre em assalto

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que o assalto, para o qual foi dado o alerta às 09:40, ocorreu numa ourivesaria situada na Rua Melo Mexia, em pleno centro da vila alentejana.

Os dois homens suspeitos efetuaram o roubo com recurso a uma arma branca, adiantou a mesma fonte, referindo que, durante o assalto, agrediram o proprietário da ourivesaria, provocando-lhe a morte.

Segundo a GNR, após o roubo, os dois suspeitos colocaram-se em fuga, desconhecendo-se, para já, se os assaltantes conseguiram concretizar o assalto.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

No local, estiveram, além da GNR, os Bombeiros de Arraiolos e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos.