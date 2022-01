Dose de reforço para professores universitários, PSP, GNR e SEF este fim de semana

"Estas coisas em cima do joelho, estas decisões tomadas em cima da hora mostram uma grande descoordenação", comentou Mário Nogueira.





Forças de segurança recebem reforço em modalidade Casa Aberta



Também os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republiana (GNR) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) podem receber as doses de reforço este fim-de-semana, em modalidade Casa Aberta e com senha digital.



A senha deve ser pedida no próprio dia da vacinação, através do preenchimento de um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista.



Membros das mesas de voto e funcionários das Juntas





A vacinação dos membros das mesas de voto e funcionários das Juntas de Freguesia que estarão envolvidos nas eleições legislativas de 30 de janeiro também se realiza este neste fim de semana.





Segundo o enfermeiro Pedro Faustino, do centro de vacinação contra a Covid-19 da Feira Internacional de Lisboa, a vacinação dos membros das mesas de voto "não é exclusiva", uma vez que decorre ainda a modalidade da Casa Aberta.



Mais de 3,7 milhões de pessoas receberam a dose de reforço



Em Portugal, 3.722.623 pessoas receberam a vacina de reforço, tendo sido inoculadas 63.720 pessoas nas últimas 24 horas, revelou a DGS.



Na sexta-feira, foram vacinadas no continente 74.156 pessoas contra a Covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe.



Até ao momento, têm a vacinação primária completa contra a Covid-19 8.755.749 pessoas.





O secretário-geral da FENPROF defende que o período de vacinação dos professores universitários deveria ter sido "articulado com o dos restantes professores" e que deveria ter sido agendado para antes do início das aulas.