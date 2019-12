Douro com tendência para normalização do caudal

"A tendência é para a normalização do caudal do rio Douro. Neste momento, na cidade de Peso da Régua o nível da água já baixou cerca de três metros e na povoação de Pinhão baixou cerca de dois metros", afirmou Cruz Martins, comandante da Capitania do Porto do Douro.



"Na zona da baixa do Porto, na Foz, a tendência é regresso de normalidade", acrescentou.



No entanto, as autoridades vão "continuar a acompanhar a situação, porque esta noite, por volta das 23h30, ainda vai haver maré-cheia".