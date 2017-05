Douro Superior celebra o Vinho em Foz Côa

De sexta (19 de maio) a domingo (21 de maio) há provas comentadas de vinhos e azeites e realiza-se o sexto concurso de Vinhos do Douro Superior. Para animar o evento Tony Carreira dá um concerto no próximo dia 20 à noite.



A iniciativa conta também com um colóquio subordinado ao tema: "Um rio de patrimónios, da foz à nascente" com a presença do jornalista Francisco José Viegas, do Professor Bianchi de Aguiar, do enólogo João Nicolau de Almeida, entre outros oradores.



Foz Côa vive entre duas zonas com classificação como património da Humanidade pela UNESCO. O Douro Vinhateiro e as Gravuras Rupestres do Côa.



A vinha e o vinho são o principal pilar económico da região. O Douro Superior tem mais de 10 mil e duzentos hectares de vinhas plantadas. A região é berço de alguns dos vinhos tranquilos mais famosos do país como o Barca Velha, e produz alguns dos Portos de eleição da mais antiga região demarcada do mundo.