Doze anos de um caminho que ainda tem muito para andar: Patriarca de Lisboa não acredita na resignação do papa Francisco

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

É, por isso, no Hospital Gemelli que Francisco assinala o aniversário do pontificado. Foi neste mesmo dia, há doze anos, que surgiu o fumo branco no Vaticano a dar conta da eleição do sucessor de Bento XVI.



E de que tem sido feito este caminho? O que pode trazer o futuro? Foi o que a jornalista Rita Soares procurou saber, numa entrevista ao patriarca de Lisboa, em que Rui Valério começa por destacar a capacidade de Francisco de aproximar a Igreja Católica das pessoas.