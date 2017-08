Doze mortos em queda de árvore no Funchal

RTP 15 Ago, 2017, 17:26 / atualizado em 15 Ago, 2017, 18:36 | País

A informação foi prestada em conferência destinada apenas a fazer o balanço oficial que contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, que apresentou as condolências aos familiares das vítimas e convocou um conselho do executivo insular extraordinário para decretar três dias de luto no arquipélago.



Segundo Pedro Ramos, 10 das vítimas mortais ocorreram no local, acrescendo o caso de uma criança que chegou ao hospital já cadáver e uma mulher que faleceu devido "à gravidade dos ferimentos" na unidade hospitalar.



Prioridade é apoiar famílias e feridos de tragédia

Medicina Legal vai reforçar meios do gabinete do Funchal

Marcelo está a caminho da Madeira

António Costa expressa condolências

C/Lusa

O responsável adiantou que entre os mortos estão quatro estrangeiros, de três nacionalidades, nomeadamente alemã, francesa e húngara.O secretário que tutela a Proteção Civil da Madeira apontou que deram entrada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, um total de 52 feridos, dos quais "sete com alguma gravidade".Pedro Ramos destacou a "resposta articulada, célere e adequada" dos meios envolvidos, tendo estado envolvidos 21 viaturas, 55 operacionais de sete entidades diferentes, entre as quais diversas corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha.O governante mencionou que os meios foram acionados pelas 12h08 e que uma hora depois "todos os feridos estavam evacuados para o hospital", tendo o primeiro utente dado entrada no bloco operatório pelas 14h30.Anunciou que foram criadas duas linhas de apoio psicológico e psiquiátrico para as famílias das vítimas (291 705 779 e 291 705 678).Novo ponto da situação será realizado pelas 19h30 no hospital, por ser já do foro do Serviço Regional de Saúde da Madeira.O acidente ocorreu quando uma árvore de grande porte caiu sobre várias pessoas que estavam concentradas no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, no âmbito da festa em honra da padroeira da Madeira.O presidente do Governo Regional da Madeira afirmou que a prioridade, após a tragédia na freguesia do Monte, é apoiar as vitimas e não apurar as responsabilidades."A nossa prioridade é tratar os feridos e apoiar as famílias das vítimas", declarou Miguel Albuquerque numa conferência convocada para dar a primeira informação oficial sobre o acidente ocorrido ao inicio da tarde durante a festa em honra da padroeira da Madeira, quando uma árvore de grande porte caiu sobre as muitas dezenas de pessoas que aguardavam no largo da Fonte pela procissão.Quando questionado sobre o facto de haver pessoas que haviam alertado há cerca de uma década para o perigo que consistia aquela árvore, desde uma altura em que ainda era presidente da Câmara do Funchal, o governante realçou ser um tema da "área da administração municipal""Não estamos focados nesta prioridade", declarou, admitindo que "se for caso disso será aberto um inquérito".Miguel Albuquerque considerou que neste tipo de ocasiões surgem muitas acusações porque são episódios que têm "emocionalmente uma grande carga"."Sempre assumi as minhas responsabilidades à frente da Câmara Municipal", sublinhou, adiantando que adota a mesma postura como chefe do executivo madeirense.O chefe do executivo insular ainda referiu que está convocado um conselho de governo extraordinário para decretar três dias de luto regional.O responsável madeirense ainda rejeitou que este tipo de calamidades afetem a Madeira como destino turístico, porque "fatalidades acontecem noutros lados".O Instituto Nacional de Medicina Legal vai reforçar o Gabinete Médico-legal da Madeira com meios humanos e materiais para acelerar a entrega das vítimas mortais da queda de uma árvore às famílias, revelou hoje fonte do instituto."O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai reforçar o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira em termos humanos e de material para a realização das autópsias e acelerar a entrega das vítimas às respetivas famílias", disse à agência Lusa a coordenadora da Equipa Médico-legal de Intervenção em Desastres de Massas, Maria Cristina Mendonça.De acordo com Maria Cristina Mendonça, os elementos aguardam apenas o transporte aéreo para a deslocação até à Madeira.O Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira está sediado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.O Presidente da República está a caminho da Madeira, tem viagem marcada a partir de Faro. Marcelo Rebelo de Sousa pediu que fosse dispensado um Falcon da Força Aérea. Está previsto que chegue à ilha por volta das 19h30.O Presidente da República expressou as "mais sentidas condolências" aos familiares das vítimas da queda de uma árvore no Funchal."Ao tomar conhecimento da tragédia ocorrida na Madeira, apresento às famílias enlutadas as minhas mais sentidas condolências", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Internet da Presidência da República Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa refere que irá deslocar-se ainda hoje ao Funchal para se "inteirar de perto do ocorrido e, naturalmente, para levar uma palavra de alento e conforto aos que perderam os seus entes mais queridos".O primeiro-ministro já expressou as "condolências pelas vítimas do acidente na Madeira", adiantando que o Governo "disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas", depois da queda de uma árvore."Expresso as minhas condolências pelas vítimas do acidente na Madeira. Os meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e a minha solidariedade para com os madeirenses. Já manifestei a minha solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira", declarou o primeiro-ministro, numa nota enviada à Lusa.António Costa adiantou ainda que "o Governo da República disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas"."O Ministério da Saúde está em permanente contacto com a Secretaria Regional de Saúde Madeira", acrescenta a nota do primeiro-ministro.