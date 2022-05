Doze toneladas de resíduos recolhidas no cortejo da Queima das Fitas de Coimbra

"Estes números representam uma redução de 18 toneladas relativamente ao último desfile de estudantes, em maio de 2019, em que foram recolhidas 30 toneladas de resíduos", sublinhou a autarquia, em comunicado.

Uma imensa multidão, com milhares de pessoas, encheu no domingo o percurso da Queima das Fitas de Coimbra, com o desfile de 78 carros alegóricos, entre a Alta e a Baixa da cidade.

Segundo o município de Coimbra, a diminuição da quantidade de resíduos justifica-se "com a disponibilização de mais pontos de recolha de resíduos que facilitaram a separação e ainda com o facto de a Câmara, em articulação com a Comissão Organizadora, ter trabalhado na sensibilização para a redução de desperdício relativo às bebidas nos carros alegóricos".

Este ano, a quantidade de cerveja foi limitada a 1.000 latas por carro alegórico, para evitar os banhos habituais com aquela bebida, embora com um sucesso relativo.

A operação de recolha de lixo e de limpeza das ruas foi desenvolvida imediatamente a seguir à passagem dos 78 carros alegóricos dos estudantes, entre a Alta e a Baixa da cidade, e envolveu 73 operacionais e 22 meios mecânicos da Divisão de Saúde e Ambiente da Câmara Municipal e da empresa SUMA.