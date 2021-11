DPOC. Médicos advertem para importância de reforço da vacina contra a Covid-19

Ouvido pela agência Lusa, o diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra sustentou que seja dada prioridade na vacinação contra a gripe e no reforço contra a doença causada pelo SARS-CoV-2 a doentes com diagnóstico de DPOC., afirmou o pneumologista Carlos Robalo Cordeiro, para acrescentar que os portadores de DPOC, por norma, ”têm uma idade mais avançada e, por isso, muitas vezes apresentam outras doenças associadas, como a diabetes ou a insuficiência cardíaca”.



A DPOC é resultado da exposição continuada a substâncias tóxicas, a começar pelo tabaco.

Quanto a sinais de alerta, Robalo Cordeiro precisou que os fumadores que já têm tosse e expetoração acabam por desvalorizar alguns sintomas.



, afirmou.“São sinais de alarme para que percebam que não e só bronquite tabágica, mas que estão a caminhar para este problema, completou o médico.

DPOC “não pode ser curada, mas pode ser tratada”



Carlos Robalo Cordeiro, que é também presidente da, relembra que a doença é crónica e evolutiva e “precisa de diagnóstico e enquadramento terapêutico”., vincou o pneumologista.

A Escola Nacional de Saúde Pública prepara-se para fazer um estudo sobre a dimensão da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica em Portugal.

Sintomas como, que se tornam persistentes, devem levar as pessoas a consultarem um médico da especialidade.“Isto deve conduzir os doentes para o estudo da função respiratória, porque é aí que se faz o diagnóstico da DPOC”, acentuou Robalo Cordeiro.O clínico enfatiza que a doença “não pode ser curada, mas pode ser tratada”.

Estudo

, apoiada pela farmacêutica AstraZeneca, prepara-se para levar a cabo um estudo sobre a DPOC. Este trabalho vai contar com a participação de especialistas na área. E visa “aumentar a evidência científica e conhecimento na identificação dos principais constrangimentos no seguimento de doentes e estratégias de atenuação”, segundo a coordenadora Ana Rita Pedro., admite, em declarações à Lusa.Ainda de acordo com Ana Rita Pedro, as estimativas indicam que, em Portugal, a DPOC tenha uma prevalência de 14,2 por cento em pessoas com mais de 40 anos, o que equivale a aproximadamente 800 mil pessoas.

“A progressão da DPOC está relacionada com a gravidade e frequência de exacerbações e pode levar a consequências clínicas a curto e longo prazo, desencadeando padrões clínicos mais graves da doença”.