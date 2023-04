Drone obrigou a suspender aterragens no Aeroporto de Lisboa

Alguns voos tiveram que divergir para o Aeroporto do Porto e de Faro. De acordo com o site do Aeroporto Humberto Delgado, seis voos foram desviados entre as 10h20 e as 11h15.







A NAV confirmou, entretanto, à RTP que as aterragens já foram retomadas e o aeroporto já está a funcionar sem condicionamentos.



A RTP apurou que a ANA - a empresa que gere os aeroportos em Portugal - está neste momento a fazer uma contabilização dos voos que não puderam aterrar em Lisboa.





A origem do drone está em investigação pelas autoridades policiais. Quem voar junto a áreas proibidas, como aeroportos, comete uma contra-ordenação muito grave e incorre numa multa a partir de mil euros.