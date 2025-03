Foto: José Sena Goulão - Lusa

Duarte Cordeiro diz estar focado na vida profissiona e acredita que a decisão de Fernando Medina de não integrar as listas socialistas não acontece por falta de disponibilidade do partido.



O ex-ministro do Ambiente participou esta tarde num painel sobre clima, no âmbito do processo de revisão do programa eleitoral do PS, e apontou críticas à falta de ação do atual Governo.