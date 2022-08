Duas centenas de médicos de ginecologia e obstetrícia pedem escusa de responsabilidade

Os clínicos consideram insuficientes as medidas aprovadas até agora pelo Governo para resolver as dificuldades nas urgências dos hospitais.Estes pedidos constituem um grito de alerta, sublinha o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha.Este grupo de cerca de duas centenas de profissionais também entrega individualmente, junto das administrações hospitalares, a minuta de recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias por ano, em conformidade com o regulamento do internato médico, adianta o secretário-geral do SIM.O Sindicato Independente dos Médicos revela que os clínicos informaram por carta a ministra da Saúde de que as dificuldades são também sentidas pelos internos de outras especialidades médicas e cirúrgicas.