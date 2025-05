As duas crianças de 10 e 13 anos andavam no carrossel "Kanguru". Segundo testemunhas, um dos bancos virou e a criança de 13 anos foi projetada para fora do carrosel, enquanto a mais nova ficou presa apenas pelas pernas. Foram transportadas para os hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, e, Lisboa, mas já tiveram alta.