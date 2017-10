Duas crias de Tigre-da-Sibéria apresentadas no Zoo de Lisboa para assinalar o dia dos animais

RTP04 Out, 2017, 22:36 | País

O Tigre-da-Sibéria é o maior felino do mundo e o maior de todas as subespécies de tigres. Adapta-se a temperaturas muito baixas devido a sua pelagem densa. A mãe das crias gerou-as durante três meses e meio e as crias devem amamentadas até aos 3 aos 6 meses de vida.



O momento de um nascimento foi captado pela primeira vez pelo zoo de Lisboa. As primeiras imagens destes pequenos tigres ameaçados de extinção foi disponibilizado no site do Jardim Zoológico.







O nascimento foi rodeado de preparativos. Foram construídos vários abrigos para que a progenitora ter a oportunidade de optar pelo local onde queria ter as suas crias. Cada local com uma câmara para nada escapar ao olhar atento dos tratadores.



A espécie dos Tigres-da-Sibéria está em ameaça devido à caça ilegal, destruição do seu habitat e perseguição por ser considerada uma ameaça para as populações locais. Esta espécie normalmente encontra-se em vales com encostas rochosas.



No habitat natural existem apenas seis mil tigres. Três subespécies já desapareceram do planeta.



O Tigre-da-Sibéria é territorial e deixa marcas visuais e olfativas para demarcação do seu território, que pode atingir os 100 km². Os adultos não são necessariamente hostis entre si, à exceção de uma fêmea com crias, que se torna agressiva, sobretudo para com os machos.



O Zoo de Lisboa celebrou este dia com várias atividades para os visitantes e lançou uma votação para que seja o público a escolher que nome dar às crias. Shilka (fêmea), Argun (macho), Zeya (fêmea) e Huma (macho) ou Songhua (fêmea) e Ussuri (macho), são as opções à escolha do visitante durante um mês.



O Zoo de Lisboa conta com cerca de 2000 animais de 300 espécies, algumas espécies em perigo de extinção como os Tigres-da-Sibéria.