Duas dezenas de voluntários vigiam floresta de Castelo Branco

Em comunicado, a ALAD referiu que, ao abrigo do projeto "Nós pelas Florestas!", 24 voluntários, com idades compreendidas entre 14 e 30 anos, maioritariamente descendentes de refugiados e jovens da comunidade migrante, estão empenhados na vigilância das zonas florestais de Castelo Branco.

O projeto teve início no dia 18 e estende-se até ao dia 26 de agosto.

Os jovens garantem a vigilância das zonas florestais do concelho, através de um posto de vigia fixo, situado na zona do castelo.

"Para além de fomentar o sentido de responsabilidade nestes jovens e o sentimento de pertença à comunidade, o principal objetivo deste projeto passa por garantir a vigilância das florestas do território e a preservação ambiental, através da vigilância diária a partir das muralhas do castelo templário da cidade de Castelo Branco".

O projeto contou com uma ação de formação ministrada pela equipa do Comando Distrital na Autoridade de Emergência e Proteção Civil e pela GNR.

O "Nós pelas Florestas!" está inserido no Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

O Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas é um programa de voluntariado juvenil que decorre todo o ano, no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas.