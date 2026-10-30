Duas escolas públicas do norte entre as melhores nas provas MOdA do 6.º ano

Nas primeiras Provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA) do 6.º ano realizadas em 2025, os colégios privados lideram as tabelas realizadas pela Lusa com base em dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

Mas existem exceções: Os alunos da Escola Básica n.º 1 de Eiriz, em Baião, conseguiram superar os resultados dos colégios mais prestigiados do país, ficando em segundo lugar a Matemática enquanto a Escola Básica n.º 2 do Viso, no Porto, alcançou o 1.º lugar no desempenho a Português.

Com uma nota média nacional de 51,7 pontos a Matemática, o ensino privado domina os primeiros lugares, com uma forte presença de colégios católicos e escolas artísticas da música.

Os alunos do Colégio Quadrante tiveram os melhores desempenhos na prova, colocando a escola primária de Cascais em primeiro lugar com 74 pontos (numa escala de zero a 100), logo seguida pela Escola de Eiriz, em Baião (72 pontos).

Entre as 20 escolas com melhores resultados, há apenas mais duas escolas públicas, todas de ensino artístico de música: Academia de Música de Espinho e o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga.

Entre as escolas com melhores resultados também é habitual encontrar colégios católicos com bons desempenhos a Matemática.

Já a Português, os alunos da Escola Básica n.º 2 do Viso, no Porto, conseguiram os melhores desempenhos médios, com uma nota de 67 pontos que permitiram colocar este estabelecimento público em primeiro lugar de um `ranking` liderado por colégios.

Os colégios dominam no top 20 de Português, mas há mais escolas públicas. Mais uma vez, destaca-se a Escola Básica n.º 1 de Eiriz, em Baião, que surge em 5.º lugar com 62 pontos, e várias escolas artísticas, como a Escola de Musica de São Teotónio, em Coimbra, ou o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga.

Também a Português, os alunos do norte dominam a tabela, corroborando o relatório do ministério da Educação que apontava as escolas do norte e centro do país como tendo melhores desempenhos médios.

Na ModA de Português nota-se uma concentração particularmente forte na área metropolitana do Porto e no Minho, mas mais uma vez também aqui surgem vários colégios de matriz católica.

O relatório divulgado pelo ministério sobre as provas sublinhou que os alunos têm mais dificuldades a Português, sendo que mais de metade teve resultados abaixo do esperado, não atingindo o nível Proficiente.

Estar no nível Proficiente equivale a demonstrar as competências que o sistema educativo espera que um aluno domine naquele ano de escolaridade. Ficar abaixo desse patamar significa que existem ainda aprendizagens por consolidar.

Numa análise feita pela Lusa aos resultados das 1.154 escolas envolvidas nestas provas, a nota média a Português foi de 48,9 pontos, numa escala entre zero e 100 pontos.

Os alunos têm mais dificuldades em escrever do que em compreender os textos, enquanto a Matemática, o maior problema é resolver problemas, mas mais de metade dos alunos conseguiu atingir níveis Proficiente ou Avançado.

Os resultados mais baixos são obtidos pelos alunos alentejanos, algarvios, açorianos e da península de Setúbal.

Um relatório com os resultados das Provas ModA realizadas entre maio e junho deste ano mostraram uma ligeira melhoria dos resultados a Português e a Matemática face a 2025, mas também alertavam para o facto de a escrita continuar a ser a área que requer mais atenção pedagógica.