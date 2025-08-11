Duas famílias de migrantes que chegaram ao Algarve transferidas para o Porto

Os três adultos e três crianças serão acolhidos no Centro de Instalação Temporária do Porto enquanto aguardam o regresso a Marrocos.



A decisão judicial aplica-se também aos restantes 32 migrantes, que permanecem no pavilhão de Sagres e que serão encaminhados para outros centros no país na terça-feira.



No total, são 38 pessoas de origem marroquina que entraram ilegalmente em Portugal por via marítima. A GNR diz que nenhum dos migrantes pediu asilo.