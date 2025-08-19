Duas frentes ativas em Gondomar obrigam a corte de estrada
Um incêndio que deflagrou esta tarde na Lomba, Gondomar, tem duas frentes ativas e obrigou ao corte de um troço da Estrada Nacional 222 junto à zona da Avenida do Miradouro, disse à agência Lusa fonte do Centro Municipal de Operações de Socorro.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 16:36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.
De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 19h00, encontravam-se no combate às chamas 157 operacionais apoiados por 47 meios terrestres e um meio aéreo.