Duas frentes ativas em Gondomar obrigam a corte de estrada

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 16:36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 19h00, encontravam-se no combate às chamas 157 operacionais apoiados por 47 meios terrestres e um meio aéreo.