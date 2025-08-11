Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Duas frentes ativas no incêndio de Trancoso

por RTP

Carlos Silva, comandante da Proteção Civil, sublinha que houve "muitas reativações" em "praticamente todos os setores do incêndio que lavra em Tabuaço.

Com o reforço de meios aéreos e meios humanos, os operacionais foram conseguindo "debelar todas as reações", refere.

Há nesta altura duas frentes ativas, sendo que a frente do Reboleiro em direção a Rio de Mel é a que inspira mais preocupação.

O comandante da Proteção Civil diz ter "esperança" que os trabalhos corram bem até ao final do dia, mas admite que a noite não será "favorável", com uma baixa percentagem de recuperação.
