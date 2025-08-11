Duas frentes ativas no incêndio de Trancoso
Carlos Silva, comandante da Proteção Civil, sublinha que houve "muitas reativações" em "praticamente todos os setores do incêndio que lavra em Tabuaço.
Há nesta altura duas frentes ativas, sendo que a frente do Reboleiro em direção a Rio de Mel é a que inspira mais preocupação.
O comandante da Proteção Civil diz ter "esperança" que os trabalhos corram bem até ao final do dia, mas admite que a noite não será "favorável", com uma baixa percentagem de recuperação.