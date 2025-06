Duas pessoas ficaram feridas, por inalação de fumos, num incêndio que deflagrou num prédio em Lisboa. Por precaução, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria. As chamas começaram no segundo andar do edifício, situado nas Avenidas Novas, junto ao Campo Pequeno, e alastraram-se até à cobertura.

De acordo com as autoridades, o prédio não tem condições de habitabilidade, pelo que todos os moradores serão realojados.



O alerta foi dado pouco depois das 17h30 de terça-feira. No local, estiveram mais de 30 operacionais.