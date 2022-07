Duas semanas depois do incêndio em Pombal fazem-se contas aos prejuízos

Duas semanas depois dos incêndios no centro do país em Pombal, Ansião, Alvaiázere e Ourém estão a calcular-se os prejuízos. Para além da floresta, olivais e medronhais há dezenas de habitações, pequenos negócios e empresas do setor da construção civil que foram destruídos pela passagem dos fogos.