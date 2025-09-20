Duas urgências de Obstetrícia e Ginecologia encerradas hoje e uma no domingo

Segundo os dados consultados pela Lusa às 12:00, estão hoje encerrados o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, e o de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

No domingo, mantém-se fechado o serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante D. Pedro, enquanto o de Obstetrícia do Hospital de Santarém reabre às 08:30 no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24 (802 24 24 24).

Hoje, há ainda seis urgências que estão a receber até às 24:00 somente casos referenciados pelo INEM: as de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, e do Hospital de Santo André, em Leiria, e a de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira.

O serviço de urgência de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, começa a funcionar também neste regime a partir das 21:00.

No domingo, mantêm-se em funcionamento nestes moldes até às 24:00 as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do hospital Amadora-Sintra e do Hospital de Santo André, em Leiria, e de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira.

Nos restantes, a obrigatoriedade de referenciação pelo INEM vigorará em períodos mais curtos ou intercalados, juntando-se à lista, entre as 20:30 e as 24:00, o serviço de urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém.

No domingo, há também duas urgências referenciadas que só recebem casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24: a de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Braga, entre as 08:00 e as 24:00, e a Geral do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, das 20:00 às 24:00.

Os dados disponibilizados, relativos às escalas, mostram que estão abertos este fim de semana 126 serviços de urgências em todo o país.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24 para receber orientação adequada.