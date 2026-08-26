Duas vilas de Carrazeda de Ansiães exigem explicações à Proteção Civil e ao MAI pelos fogos na região

Revoltados com a atuação das forças em questão, decidiram juntar-se e vão apresentar uma petição à Administração Interna para exigir explicações dos responsáveis.





Reclamam a construção de corta fogos e vegetação resistente aos fogos, mas também apoios para recuperar dos prejuízos que o fogo deixou.Contactado pela RTP Antena 1, o Comando Sub Regional do Douro da Proteção Civil, não quis prestar declarações.Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1