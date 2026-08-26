Duas vilas de Carrazeda de Ansiães exigem explicações à Proteção Civil e ao MAI pelos fogos na região

Duas vilas de Carrazeda de Ansiães exigem explicações à Proteção Civil e ao MAI pelos fogos na região

A população de Vilarinho da Castanheira e Pinhal do Douro no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança não se conforma com a destruição que os fogos deste agosto provocaram na região. Afirmam que a Proteção Civil não tinha conhecimento do terreno, razão pela qual a situação ficou descontrolada.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Jorge Esteves - RTP

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Revoltados com a atuação das forças em questão, decidiram juntar-se e vão apresentar uma petição à Administração Interna para exigir explicações dos responsáveis.

Reclamam a construção de corta fogos e vegetação resistente aos fogos, mas também apoios para recuperar dos prejuízos que o fogo deixou.
Contactado pela RTP Antena 1, o Comando Sub Regional do Douro da Proteção Civil, não quis prestar declarações.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1
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