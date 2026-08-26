País
Duas vilas de Carrazeda de Ansiães exigem explicações à Proteção Civil e ao MAI pelos fogos na região
A população de Vilarinho da Castanheira e Pinhal do Douro no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança não se conforma com a destruição que os fogos deste agosto provocaram na região. Afirmam que a Proteção Civil não tinha conhecimento do terreno, razão pela qual a situação ficou descontrolada.
Revoltados com a atuação das forças em questão, decidiram juntar-se e vão apresentar uma petição à Administração Interna para exigir explicações dos responsáveis.
Contactado pela RTP Antena 1, o Comando Sub Regional do Douro da Proteção Civil, não quis prestar declarações.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1