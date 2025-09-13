Duas vítimas mortais em atropelamento ferroviário em Mesão Frio
Duas pessoas morreram hoje na sequência de um atropelamento ferroviário em Mesão Frio, no distrito de Vila Real, levando ao corte da circulação, disse à Lusa uma fonte do comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.
O alerta foi dado às 11:10, disse a mesma fonte, referindo que as vítimas foram colhidas pelo comboio.
Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).
Às 13:25 a circulação ainda estava cortada, acrescentou.
Segundo a Proteção Civil, estiveram no local do acidente três veículos de Mesão Frio e seis operacionais