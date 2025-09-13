Duas vítimas mortais em atropelamento ferroviário em Mesão Frio

O alerta foi dado às 11:10, disse a mesma fonte, referindo que as vítimas foram colhidas pelo comboio.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).

Às 13:25 a circulação ainda estava cortada, acrescentou.

Segundo a Proteção Civil, estiveram no local do acidente três veículos de Mesão Frio e seis operacionais