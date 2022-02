Dunas de Ovar. Ambientalistas e deputados municipais querem fim do corte de pinheiros

Trata-se de um abate ao longo da costa na ordem dos 250 hectares de floresta, previsto para os próximos quatro anos. Consta de um plano do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, aprovado também pela autarquia e que o movimento 20 30 quer ver travado.







Agora e com o conhecimento desta investigação, o Ministério do Ambiente suspendeu, com efeitos imediatos, por 30 dias todos os trabalhos a decorrerem no Perímetro Florestal das Dunas de Ovar.





Em nota enviada às redações, o gabinete do ministro Matos Fernandes adianta que foi determinado que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas proceda a uma avaliação de todas as hastas públicas e demais operações em curso, devendo ser averiguada a conformidade legal e regulamentar e ponderada a sua oportunidade.







Esta moratória permitirá avaliar, igualmente, se na operação de corte estão a ser cumpridos os limites de 500 metros da linha da costa.





O repórter Nuno Amaral esteve no terreno e tentou perceber, ao som de motosserras a cortarem pinheiros bravos, os argumentos que o movimento vai expor na tarde desta terça-feira ao ministro Matos Fernandes.