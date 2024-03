"É bonito ter árvores assim". Morador melhora jardim em Lisboa

Gonçalo Costa Martins - Antena 1

O início da primavera traz um novo ambiente ao jardim público de que Filipe Crespo cuida. Um pinheiro foi a primeira árvore, plantada em 2004, e desde então muitas vieram, entre elas nespereiras, pessegueiros, marmeleiros, gingeiras e amendoeiras com "frutos que as pessoas poderiam aproveitar" e levar.



O morador do Bairro dos Lóios, em Chelas, tem melhorado o jardim com as próprias mãos. "Achas que esta é uma mão de brincar? Eu gosto de fazer, e não é fácil cavar, mas é bonito ver as árvores assim", diz, com um sorriso na cara.



Escondido junto aos prédios cor-de-rosa da Praça Raúl Lino, na freguesia de Marvila, em Lisboa, existe um corredor estreito que divide o jardim em dois lados. Numa ponta desse corredor, o terreno é povoado por várias plantas de copas volumosas e que fazem sombra para o passeio. Filipe vira atenções para a outra ponta, na qual quer trabalhar nos próximos meses - de preferência com "mais apoios" e "mais pessoas para tratar do jardim".