É falso que Portugal tenha pedido e recebido aviões russos de combate a incêndios como corre na Grécia

+++ Alegação: "Portugal também enfrenta grandes incêndios e já pediu aviões Beriev à Rússia" +++

Na quinta-feira, 14 de agosto, o eurodeputado grego Nikolas Farantouris, do Syriza (Coligação da Esquerda Radical), questionou nas redes sociais, nomeadamente no X e no Facebook, por que razão a Grécia não pediu mais assistência internacional para o combate aos incêndios que assolam o país, incluindo os aviões anfíbios russos Beriev Be-200, "como os portugueses pediram": https://archive.ph/ncPRG e https://archive.is/8BVDG.

As publicações incluem um vídeo de uma entrevista ao canal grego MEGA, onde o eurodeputado coloca a mesma questão: "o nosso país utilizou todos os meios disponíveis, para além da União Europeia, de amigos, vizinhos, aliados e parceiros? Soube que Portugal, a 30 de julho de 2025, esta é a informação que tenho de Bruxelas -- e ainda está por confirmar --, chegou a fazer um pedido à Rússia (com a qual existem os conhecidos atritos), país europeu amigo de Portugal, porque também enfrenta incêndios de grande dimensão, para receber estes famosos Berievs, os grandes aviões que ajudaram o nosso país repetidamente até 2021."

O assunto acabou reproduzido em vários meios de comunicação social gregos, que amplificaram a alegação de que Portugal pediu meios aéreos à Rússia, nomeadamente os aviões anfíbios russos Beriev Be-200 que no passado já atuaram na Grécia e em Portugal: https://archive.ph/0VFIP, https://archive.is/8Z0c7 e https://archive.ph/9WZwQ (exemplos).

Também circula uma captura de ecrã de um aparente artigo do Ministério das Situações de Emergência da Rússia (Emercom), alegadamente de 31 de julho de 2025, sobre a operação de dois Be-200 em Portugal: https://archive.ph/qimkX e https://archive.is/4X9L0.

+++ Factos: Portugal não fez qualquer pedido nem o poderia fazer devido às sanções da UE à Rússia +++

Questionado pela Lusa Verifica, o Ministério da Administração Interna português esclarece que apesar de existir "um acordo bilateral entre Portugal e a Federação da Rússia na área da Proteção Civil", assinado em 1999, "o Governo português não solicitou qualquer ajuda à Federação da Rússia - e, mais concretamente, para o envio de aviões anfíbios Beriev Be-200 - para o combate aos incêndios rurais."

O MAI acrescenta ainda que "um pedido nesse sentido violaria aquilo que são as atuais sanções europeias à Rússia", nomeadamente os vários pacotes adotados após o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, medidas que vieram complementar outras sanções impostas desde 2014, na sequência da anexação da Crimeia e da não-aplicação dos acordos de Minsk: https://archive.is/5MKvz.

De facto, entre as sanções em vigor estão "o encerramento do espaço aéreo da União Europeia (UE) a todas as aeronaves detidas pela Rússia, registadas na Rússia ou controladas por este país, incluindo aviões a jato privados de oligarcas", bem como "a proibição de aterrar, descolar ou sobrevoar o território da UE aplicável às aeronaves russas tripuladas e não tripuladas".

Além disso, no âmbito das mesmas sanções, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla em inglês) suspendeu as certificações de vários modelos de aeronaves russas, incluindo dos Beriev Be-200ES (https://archive.ph/jmp1Y), avião que chegou a combater fogos em Portugal várias vezes, como entre 2007 e 2008 e, mais tarde, em 2016.

Quanto à alegada notícia sobre os dois Be-200 a operar em Portugal, uma pesquisa no Google pelo título desse artigo devolve de facto a data 31 de julho de 2025 (https://archive.is/k2UUz), mas a consulta desse link revela tratar-se de um comunicado de 14 de Agosto de 2016, relativo à vinda de dois desses aviões para ajudar a combater os fogos desse ano: https://archive.is/u5SrG.

A Lusa Verifica tentou contactar o eurodeputado Nikolas Farantouris por várias vias mas não obteve respostas.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que Portugal tenha solicitado e recebido aviões anfíbios Be-200 da Rússia para ajudar no combate aos incêndios que têm assolado o norte do país. Essa informação enganadora foi divulgada por um eurodeputado grego e teve eco em alguns meios de comunicação social desse país, mas o MAI português assegura que esse pedido não foi feito até porque violaria as atuais sanções da UE contra a Rússia.