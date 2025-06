"É justo que reponham o que nos tiraram". População da Trofa reclama Metro

Há mais de 20 anos que a freguesia do Muro, na Trofa, não vê o comboio a passar. O governo retirou os carris sob a promessa da chegada do metro até ao centro da cidade, mas até agora não cumpriu. A estação, na Freguesia do Muro, está abandonada desde então.

O presidente da junta de freguesia, José Costa Martins, explica que ao longo dos anos os fundos foram atribuídos "a outras linhas, outras obras, como a expansão da linha do metro do Porto (...) foi uma opção política".



"Sentimo-nos profundamente prejudicados, era algo que não tínhamos pedido. Foi-nos colocada a questão de substituir o meio de transporte e por isso é que nos sentimos bastante lesados por estes sucessivos adiamentos", admite José Costa Martins.



Agora há uma esperança....23 anos depois de incontáveis atrasos e paragens, o projeto do metro à Trofa prevê a chegada do transporte em ferrovia desde o ISMAI, na Maia, até ao Muro, sendo o restante percurso feito em metrobus, até Paradela.



A construção do troço será financiada por verbas do programa de fundos europeus Sustentável 2030.