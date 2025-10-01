E-Lar. Ministra do Ambiente garante que primeiros vouchers serão pagos ainda este mês

por Antena 1

Foto: Filipe Amorim - Lusa

O programa arrancou na terça-feira e teve vários erros logo nas primeiras horas, pelo que muitos candidatos não puderam submeter as candidaturas. A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, diz que o site está a funcionar sem problemas e não vai demorar muito até que os primeiros vouchers começarem a ser emitidos.

Em declarações à Antena 1, a ministra do Ambiente fez o balanço das primeiras 24 horas e adiantou que o programa E-Lar já recebeu mais do dez mil candidaturas.

O programa E-Lar está aberto até 30 de junho de 2026 e está disponível para todos os consumidores, mesmo os que não tenham tarifa social única. 

Este programa serve para a substituição de fornos, fogões ou termoacumuladores.
