E-Lar. Ministra do Ambiente garante que primeiros vouchers serão pagos ainda este mês

Foto: Filipe Amorim - Lusa

O programa arrancou na terça-feira e teve vários erros logo nas primeiras horas, pelo que muitos candidatos não puderam submeter as candidaturas. A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, diz que o site está a funcionar sem problemas e não vai demorar muito até que os primeiros vouchers começarem a ser emitidos.