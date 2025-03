Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A ideia foi defendida por Fernando Alexandre no Parlamento, onde está a ser ouvido a pedido do PCP, depois de, no início do ano, ter admitido a possibilidade de descongelar o valor das propinas a partir do próximo ano, em função das conclusões do estudo sobre a ação social já prometido pelo Governo.



O ministro remete uma decisão para depois dessa avaliação, mas insiste que é preciso fazer alterações ao nível deste sistema.