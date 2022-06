É ou não é? O caos nas urgências hospitalares esteve em debate

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O caos nos serviços de urgência foi tema do programa "É ou não é?". No debate de terça-feira ficou a certeza de que há um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde, é preciso dar mais autonomia aos hospitais na contratação de médicos e melhorar as condições de trabalho.