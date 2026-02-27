"É preciso acreditar". Concerto solidário em Coimbra para ajudar quem mais precisa

É o caso da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), que sofreu danos avultados na Quinta da Conraria.



Na próxima semana, a 4 de março, o Convento de São Francisco, em Coimbra, recebe o concerto solidário. Dezenas de músicos reúnem-se numa missão solidária para ajudar no apoio às vítimas da tempestade Kristin e das cheias do Baixo Mondego, que atingiram a região de Coimbra.“Desenvolvemos ali muitas atividades em prol daquilo que são as respostas que damos aos utentes e, como complemento, temos o compromisso de manter a exploração agrícola da quinta.. Estamos a falar de produtos hortícolas, de produção de feno e depois as estufas que permitem uma subsistência, um autoconsumo para APCC”, revela Carlos Condesso.O presidente da APCC revela que, assumindo que, com o impacto do mau tempo, esse rendimento desapareceu., refere.André Sardet, Diogo Piçarra, João Pedro Pais ou Miguel Araújo são alguns dos nomes que vão subir ao palco do Grande Auditório do Convento de São Francisco, mas também o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.“É para nós uma grande honra participar neste concerto”, diz o presidente do coro, Luiz Santiago., revela.O concerto já está esgotado, mas a bilheteira continua aberta para receber donativos.