É preciso fazer rastreios mais cedo, avisa Liga Portuguesa Contra o Cancro

Foto: National Cancer Institute - Unsplach

Os novos casos de cancro entre pessoas com menos de 50 anos aumentaram 80% em todo o mundo entre 1990 e 2019, enquanto o número de mortes subiu 27,7, de acordo com um estudo publicado no BMJ Oncology.

Houve uma particular incidência no cancro da mama, que foi responsável pelo maior número destes casos e mortes associadas.



A Antena 1 ouviu o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro que fala na necessidade de baixar a idade do rastreio em Portugal.



Francisco cavaleiro de Ferreira Liga diz que já apresentou essa ideia junto as autoridades competentes.



O presidente da Liga refere também que a atual forma de consumo alimentar não é o mais correto, pois “obriga a consumir mais, mas não a consumir bem”, significando um risco acrescido.