"É preciso impedir que moradores de barracas demolidas acabem a viver na rua"

Paulo Bicudo admite que, no caso de Loures, as autoridades até estejam a trabalhar no sentido de dar soluções às pessoas afetadas, no Bairro do Talude, mas refere que também tem havido aproveitamento político do caso.O responsável do CASA, ouvido pela jornalista Marta Pacheco, salienta que é fundamental impedir que as demolições façam aumentar o número de pessoas em situação de sem-abrigo.Com dez delegações espalhadas pelo país, o CASA apoia nesta altura cerca de duas mil pessoas por dia. Para lá das refeições, a prestação de ajuda com o alojamento é a missão mais complicada, reconhece o presidente.Paulo Bicudo diz à Antena 1 que o CASA tem neste momento 40 camas disponível e espera reforçar a oferta em Lisboa, brevemente.