"É triste". Na calçada da Glória, o sentimento é ainda de tristeza

Quem por ali passa recorda já com saudade como eram as viagens deste simbolo da capital pintado de amarelo em muitos postais.





Bernardo, operador turístico, que uma semana antes do acidente organizou um passeio no elétrico, teme que a tragédia venha a ter impacto neste sector de actividade. "Imagino que muitos turistas (...) não vão querer andar no elevador", disse.





A queda de um dos ascensores provocou a morte de 16 pessoas.









Para Elizabete, antiga trabalhadora na Calçada da Glória, "".