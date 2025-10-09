País
"É um compromisso com a notícia". RTP renova canal de informação
Uma nova imagem, novos formatos, novos estúdios e uma presença no digital reforçada marcam a nova era do canal de informação da RTP. A partir das 18h45 deste domingo, dia 12 de outubro, a RTP3 dá lugar à RTP Notícias.
A mudança acontece simbolicamente no dia das Eleições Autárquicas mas a estreia da nova grelha será na segunda-feira, dia 13.
Das novidades destacam-se os programas "Notícias.21" com a apresentação de José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria, o "Estado da Arte", todas as quintas-feiras às 22h30 com Alberta Marques Fernandes e o programa "Divagar é Preciso", de segunda a quinta-feira às 23h30.
Aposta reforçada no digital
"Não é apenas uma mudança gráfica ou estética, é um compromisso com a notícia. Queremos ser mais rápidos, mais ágeis e mais influentes mas com o mesmo rigor e credibilidade que sempre marcaram a RTP." garante Vítor Gonçalves, diretor do canal.A RTP reafirma o compromisso com o jornalismo, com a nova assinatura "Todos. Pela verdade dos factos".
"'Todos’ significa que todos os profissionais da RTP estão envolvidos neste projeto, mas também que queremos chegar a todos os espectadores. Aquilo que vamos reafirmar é o que nunca pode ser posto em causa, que são os factos.", explica Vítor Gonçalves.
Nova imagem, novos estúdios, novos formatos
"'Todos’ significa que todos os profissionais da RTP estão envolvidos neste projeto, mas também que queremos chegar a todos os espectadores. Aquilo que vamos reafirmar é o que nunca pode ser posto em causa, que são os factos.", explica Vítor Gonçalves.
Nova imagem, novos estúdios, novos formatos
Uma das principais mudanças é a participação dos rostos da informação da RTP no canal de notícias, como José Rodrigues dos Santos, João Adelino Faria, Ana Lourenço e Cristina Esteves. Mas há igualmente novas caras, como Pedro André Esteves, Clara Osório e Maurício José, que vão apresentar novos programas e formatos.
"É um projeto coletivo, excecional, que não acontecia há cerca de 20 anos", destaca Vítor Gonçalves.A nova grelha traz programas inéditos, novos comentadores e uma forte aposta na análise e explicação da atualidade com opinião, diversidade e pluralidade. A grelha conta com um painel de mais de uma dezena de personalidades de várias áreas.
"É um projeto coletivo, excecional, que não acontecia há cerca de 20 anos", destaca Vítor Gonçalves.A nova grelha traz programas inéditos, novos comentadores e uma forte aposta na análise e explicação da atualidade com opinião, diversidade e pluralidade. A grelha conta com um painel de mais de uma dezena de personalidades de várias áreas.
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Das novidades destacam-se os programas "Notícias.21" com a apresentação de José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria, o "Estado da Arte", todas as quintas-feiras às 22h30 com Alberta Marques Fernandes e o programa "Divagar é Preciso", de segunda a quinta-feira às 23h30.
Aposta reforçada no digital
A aposta no digital é feita porque a RTP Notícias "quer estar onde os portugueses estão", disse Vítor Gonçalves. O novo site e a nova aplicação, lançados esta semana, também têm uma nova cara.
Além disso, o novo canal de informação vai também reforçar a aposta nas redes sociais, passa a estar presente no TikTok, aumentando a presença junto do público mais jovem.
@rtpnoticias Uma nova imagem, novos formatos, novos estúdios e uma presença no digital reforçada marcam a nova era do canal de informação da RTP. #RTPNotícias ♬ som original - RTP Notícias
"Queremos falar para as pessoas da vossa geração e portanto precisávamos de estar em sítios onde não estávamos, o TikTok é um deles. Precisamos de estar nas redes" disse Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP.
O canal de notícias da estação pública nasceu em 2004, com o nome RTPN. Passou a RTP Informação em 2011 e, desde 2015, era RTP3. Duas décadas depois, regressa com um nome que traduz o seu propósito essencial: RTP Notícias.
"Como dizia um senhor há muitos anos: a terra apesar de tudo move-se. Gostava de dizer que a RTP, apesar de tudo, move-se e está a mover-se no bom sentido." acrescentou Nicolau Santos.
O canal de notícias da estação pública nasceu em 2004, com o nome RTPN. Passou a RTP Informação em 2011 e, desde 2015, era RTP3. Duas décadas depois, regressa com um nome que traduz o seu propósito essencial: RTP Notícias.
"Como dizia um senhor há muitos anos: a terra apesar de tudo move-se. Gostava de dizer que a RTP, apesar de tudo, move-se e está a mover-se no bom sentido." acrescentou Nicolau Santos.