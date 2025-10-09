"É um compromisso com a notícia". RTP renova canal de informação

"Não é apenas uma mudança gráfica ou estética, é um compromisso com a notícia. Queremos ser mais rápidos, mais ágeis e mais influentes mas com o mesmo rigor e credibilidade que sempre marcaram a RTP." garante Vítor Gonçalves, diretor do canal. A RTP reafirma o compromisso com o jornalismo, com a nova assinatura "Todos. Pela verdade dos factos".



"'Todos’ significa que todos os profissionais da RTP estão envolvidos neste projeto, mas também que queremos chegar a todos os espectadores. Aquilo que vamos reafirmar é o que nunca pode ser posto em causa, que são os factos.", explica Vítor Gonçalves.

Nova imagem, novos estúdios, novos formatos



Uma das principais mudanças é a participação dos rostos da informação da RTP no canal de notícias, como José Rodrigues dos Santos, João Adelino Faria, Ana Lourenço e Cristina Esteves. Mas há igualmente novas caras, como Pedro André Esteves, Clara Osório e Maurício José, que vão apresentar novos programas e formatos.



"É um projeto coletivo, excecional, que não acontecia há cerca de 20 anos", destaca Vítor Gonçalves. A nova grelha traz programas inéditos, novos comentadores e uma forte aposta na análise e explicação da atualidade com opinião, diversidade e pluralidade. A grelha conta com um painel de mais de uma dezena de personalidades de várias áreas.





Foto: Pedro A. Pina - RTP





Das novidades destacam-se os programas "Notícias.21" com a apresentação de José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria, o "Estado da Arte", todas as quintas-feiras às 22h30 com Alberta Marques Fernandes e o programa "Divagar é Preciso", de segunda a quinta-feira às 23h30.

Aposta reforçada no digital



A aposta no digital é feita porque a RTP Notícias "quer estar onde os portugueses estão", disse Vítor Gonçalves. O novo site e a nova aplicação, lançados esta semana, também têm uma nova cara.





Além disso, o novo canal de informação vai também reforçar a aposta nas redes sociais, passa a estar presente no TikTok, aumentando a presença junto do público mais jovem.

♬ som original - RTP Notícias @rtpnoticias Uma nova imagem, novos formatos, novos estúdios e uma presença no digital reforçada marcam a nova era do canal de informação da RTP. #RTPNotícias

"Queremos falar para as pessoas da vossa geração e portanto precisávamos de estar em sítios onde não estávamos, o TikTok é um deles. Precisamos de estar nas redes" disse Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP.



O canal de notícias da estação pública nasceu em 2004, com o nome RTPN. Passou a RTP Informação em 2011 e, desde 2015, era RTP3. Duas décadas depois, regressa com um nome que traduz o seu propósito essencial: RTP Notícias.

"Como dizia um senhor há muitos anos: a terra apesar de tudo move-se. Gostava de dizer que a RTP, apesar de tudo, move-se e está a mover-se no bom sentido." acrescentou Nicolau Santos.



A mudança acontece simbolicamente no dia das Eleições Autárquicas mas