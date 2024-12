"É um grande sinal que se dá". Ministra da Justiça satisfeita com recaptura de georgiano

Foto: António Cotrim - Lusa

A Polícia Judiciária recapturou em Pádua o georgiano Shergili Farjiani, um dos cinco homens que fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus em setembro. A ministra da Justiça afirma que foi "com grande satisfação" que recebeu a informação e realça que nunca duvidou do "trabalho e da capacidade deste resultado".