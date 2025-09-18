"É uma vergonha". Combatentes do Ultramar protestam para não morrer "na miséria"
Os Combatentes do Ultramar estão a manifestar-se, esta quinta-feira, frente à Assembleia da República para se fazerem ouvir e para não serem "esquecidos" e "abandonados".
Um dos objetivos deste protesto é conseguir "alguma coisa" que faça com que os combatentes ainda vivos possam "viver melhor", como por exemplo o aumento do subsídio que alguns recebem por ter combatido por Portugal nas antigas colónias.
"Aqui está a primeira base: que os nossos combatentes não morram na miséria", acrescentou. "É uma vergonha".