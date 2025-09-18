"É uma vergonha". Combatentes do Ultramar protestam para não morrer "na miséria"

"Se não vimos cá de vez em quando, os políticos esquecem-se de nós", afirmou um dos combatentes a participar no protesto. "Completamente esquecidos e abandonados".



Um dos objetivos deste protesto é conseguir "alguma coisa" que faça com que os combatentes ainda vivos possam "viver melhor", como por exemplo o aumento do subsídio que alguns recebem por ter combatido por Portugal nas antigas colónias.



"Aqui está a primeira base: que os nossos combatentes não morram na miséria", acrescentou. "É uma vergonha".