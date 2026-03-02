"É uma vergonha". Sócrates acusa bastonário dos Advogados de apoiar "fingimento" e lança perguntas sobre oficioso

O processo de escolha, diz Sócrates, “levanta fundadas suspeitas de manipulação. Se não se importa, senhor bastonário, gostava de as esclarecer ao abrigo dos meus direitos como sujeito visado por um ato administrativo da Ordem que está sujeito às regras gerais de transparência”.





E lança 19 perguntas para esclarecer a escolha do advogado oficioso para o defender, pedindo todos os documentos de suporte à decisão.