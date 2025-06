Edifício evacuado devido a fuga de amoníaco em Câmara de Lobos

Foto: Sara Piteira - RTP

No total foram retiradas 40 pessoas do edifício e há uma equipa de intervenção rápida no local a fazer uma triagem do estado de saúde dos trabalhadores, tendo sido feito um perímetro de segurança de aproximadamente 300 metros do local da fuga, conforme explica Fernando Gomes, comandante das operações de socorro no local.



A Proteção Civil regional indica que a fuga de amoníaco já está controlada, mas, por motivos de segurança e devido à nuvem de gás, foram fechados todos os acessos ao local.



No local estão 35 operacionais com 14 viaturas dos bombeiros sapadores do Funchal, voluntários de Câmara de Lobos, voluntários madeirenses e municipais de Machico.



A Cruz Vermelha também está no local, assim como a PSP com a equipa de matérias perigosas.