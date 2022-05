Edifícios na baixa do Porto evacuados devido a fuga de gás nas obras do metro

Fonte da Câmara do Porto afirmou à Lusa que no local já se encontram os Bombeiros Sapadores do Porto e a Polícia Municipal.

Devido a uma "fuga de gás" nas obras da nova linha Rosa da Metro do Porto, alguns equipamentos nas imediações da Praça da Liberdade foram evacuados, como o Banco de Portugal e o Hotel Intercontinental.

O trânsito naquela zona central da cidade está cortado e a ser desviado para o Túnel de Ceuta.

Segundo a autarquia, a fuga ocorreu numa conduta de gás em frente ao Hotel Intercontinental, pelas 13:55.

"Não há neste momento previsão para a reposição da circulação" rodoviária naquele local da baixa da cidade, acrescentou.