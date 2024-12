Eduardo Cabrita acusa Governo de ser um fator de insegurança interna

Eduardo Cabrita defende a intervenção do presidente da República e acusa o Governo de se servir da polícia.O antigo ministro do PS acusa ainda o Governo de ter escolhido novas chefias para a PSP de forma a pôr em prática um novo discurso político.Ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, Eduardo Cabrita sublinha que continua a confiar na polícia, mas não no executivo.envergonha, pelos meios utilizado e pelos resultados, que uma simples operação de trânsito superaria.