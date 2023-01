Educação em protesto em vários pontos do país

Foto: Paulo Novais - Lusa

Em Valença, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Pinhal Novo reuniram-se centenas de profissionais da educação em protesto, esta manhã. No alto Minho, houve mesmo algumas escolas que fecharam. Docentes e não docentes apelam agora à intervenção do Presidente da República.