Educação inclusiva. Fenprof diz que novo regime é fator de exclusão para crianças com necessidades educativas especiais

A Fenprof afirma que o novo regime de educação inclusiva está a ser um fator de exclusão para as crianças com necessidades educativas especiais. Em Évora o sindicato pediu ao Governo que avalie com urgência o novo modelo e faça as alterações necessárias.