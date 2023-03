Educação. Sindicatos pouco confiantes e pouco otimistas para negociações

Pouco confiantes e pouco otimistas. Foi assim que entraram os sindicatos para mais uma ronda que consideram "pré-negocial" com o ministro da Educação.

André Pestana, dirgente do STOP sublinhou que os docentes estão cansados, mas agora não vão parar. Mário Nogueira, da Fenprof diz que a suspensão das greves "está nas mãos do Ministério da Educação".



Para este encontro o governante levou propostas como a correção de assimetrias decorrentes do congelamento das carreiras, redução da burocracia e a regularização de vínculos dos técnicos superiores e especializados.