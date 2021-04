Efeito da vacinação já se faz sentir em Portugal

Foto: Reuters

Hoje, o país deve atingir a marca de dois milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi avançada à agência Lusa pelo grupo de trabalho para a vacinação. No total, já foram administradas mais de dois milhões e meio de vacinas à população de Portugal. Ontem, as autoridades de saúde registaram uma vítima mortal associada à pandemia e 220 novos casos de infeção. Ouvido pela Antena 1, o investigador Miguel Prudêncio acredita que o efeito da vacinação já se faz sentir.