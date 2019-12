"El Gordo" foi para a Catalunha

O valor é repartido por parcelas de 400 mil euros, relativos a cada décimo do número vencedor.



A festa fez-se com champanhe, à porta do local que vendeu o bilhete vencedor.



O El Gordo é o jogo mais popular em Espanha e já distribuiu este ano mais de dois mil milhões de euros em prémios.



A Lotaria e Natal é organizada pelo Estado e beneficia várias instituições de caridade espanholas.