Electrão celebra 20 anos e apresenta documentário na RTP2 sobre desafios da reciclagem
No ano em que assinala duas décadas de atividade, o Electrão lança o documentário "Para onde vai a reciclagem?", com estreia marcada para 28 de setembro, às 18h00, na RTP2. A produção revela os bastidores da reciclagem em Portugal e pretende sensibilizar para a importância da participação individual na proteção ambiental.
O Electrão comemora 20 anos de atividade com a estreia de um documentário que promete lançar luz sobre os grandes desafios da reciclagem em Portugal. Intitulado “Para onde vai a reciclagem?”, o filme será exibido pela primeira vez na RTP2, no dia 28 de setembro, às 18h00, e ficará disponível na RTP Play durante três meses.
A produção aborda os fluxos de resíduos geridos pelo Electrão - embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados — e inclui também o novo sistema de gestão de plásticos de uso único, integrado em 2024. O objetivo é claro: promover uma mudança de comportamentos e reforçar o papel ativo dos cidadãos no cumprimento das metas nacionais de recolha e reciclagem.
“O documentário mostra o caminho certo e o caminho errado dos resíduos, evidenciando o que se perde quando não são corretamente encaminhados”, explica Pedro Nazareth, CEO do Electrão. A narrativa destaca o impacto das escolhas individuais e a necessidade de responsabilização para proteger o ambiente e o planeta.
Com realização da Plural, direção de Margarida Moura Guedes e colaboração da jornalista Isabel Lindim, o documentário conta com a locução da atriz Inês Castel-Branco. Inclui testemunhos de operadores, académicos, ambientalistas, autoridades e representantes da administração central, oferecendo uma visão abrangente da cadeia de valor da reciclagem.
Ao longo de duas décadas, o Electrão já recolheu cerca de um milhão de toneladas de resíduos, graças à colaboração de parceiros e a uma rede nacional com mais de 15.300 pontos de recolha. Campanhas como Escola Electrão, Quartel Electrão e a recolha porta a porta de grandes eletrodomésticos em 12 municípios têm sido fundamentais para este sucesso.
A aposta na economia circular é outra prioridade da organização. Para além da reciclagem, o Electrão promove a reutilização, doação e reparação de equipamentos. A parceria com a ENTRAJUDA, ativa há mais de 18 anos, permite recuperar e doar equipamentos a instituições. A plataforma www.ondedoar.pt facilita a doação de produtos por empresas a entidades sociais, educativas e assistenciais.
Em 2024, foi lançada a Academia REPARA, em colaboração com o Repair Café Lisboa e a Circular Economy Portugal, com o objetivo de capacitar cidadãos para a reparação de equipamentos elétricos. O Electrão disponibiliza ainda páginas dedicadas a cada sistema de reciclagem que gere, com relatórios executivos acessíveis online.
