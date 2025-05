Eleições a leste. Polónia escolhe o sucessor do Presidente Duda

Foto: EPA

Os polacos vão às urnas para escolher o sucessor do presidente, Andrei Duda. É a primeira volta na Polónia. São 11 candidatos, mas se não houver surpresas a segunda volta, a 1 de Junho, será disputada entre o liberal Rafal Trzaskovski, do partido Plataforma Cívica e o partido do primeiro-ministro Donald Tusk e de Karol Navroski, da oposição nacionalista, uma coligação de direita.